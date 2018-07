Título espanhol serve como 'consolo' para o Barcelona

O discurso do técnico Guardiola era de conformismo com a eliminação no torneio continental e satisfação com o fato de o Barcelona ter obtido o título espanhol com um recorde de 99 pontos conquistados.

"Quando você tem um número tão alto de pontos e alcança as semifinais da Liga dos Campeões, você nunca pode dizer que é uma vítima do seu sucesso", afirmou o treinador.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, também se mostrou satisfeito com o título espanhol, independentemente da eliminação na Liga dos Campeões. "Eu me sinto realmente emocionado porque o Barcelona e seus torcedores estão experimentando uma grande felicidade. Pessoalmente, esse título, por causa de tudo que ele significa, me toca", ressaltou o dirigente.