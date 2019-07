Título faz Djokovic lembrar infância: 'Meu sonho era jogar em Wimbledon'

A conquista do quinto título em Wimbledon, neste domingo, após jogo épico diante do suíço Roger Federer, fez o sérvio Novak Djokovic lembrar de um sono de infância ao para destacar o feito alcançado com o triunfo por 3 a 2, neste domingo. Afinal, além de vencer um duelo histórico, se igualou a Bjorn Borg como terceiro maior ganhador do tradicional evento britânico.

"Eu tinha quatro ou cinco anos quando comecei no tênis. Meu sonho era jogar em Wimbledon. Agora, estou aqui ganhando pela quinta vez e vendo meu filho nas cadeiras", disse o tenista sérvio, campeão também em 2011, 2014, 2015 e 2018 de Wimbledon.

O número 1 do mundo avaliou que essa decisão de Wimbledon está entre os três maiores jogos da sua vitoriosa trajetória no tênis. E também não se esqueceu de elogiar o adversário para destacar o peso do triunfo em uma partida com 4 horas e 55 minutos de duração . "Esse jogo fica no top 3 da minha carreira. Mas foi contra um dos maiores jogadores de todos os tempos. Infelizmente, em jogos como esse alguém tem de perder."

Perguntado sobre o que achava do desempenho de Federer, aos 37 anos, Djokovic brincou e também indicou se inspirar na longevidade do suíço no tênis. "Eu sou um dos caras que tenho esperança de jogar aos 37 anos como o Roger jogou hoje (domingo). Ele me inspira", disse o sérvio, de 32 anos, que somou o 16º título de Grand Slam na carreira. Federer acumula 20 e Nadal, 18.

Emocionado, Djokovic também agradeceu ao apoio dos familiares presentes no All England Club. "Preciso agradecer o apoio do meu pai, meu técnico... Minha mulher e minha irmã estão no hotel. Agora vou voltar um pouco para casa e voltar a ser pai."

Já Federer, que perdeu a chance de ser campeão pela nona vez do tradicional torneio britânico, não soube explicar as razoes para a derrota, mas garantiu ter ficado satisfeito com a sua atuação. "Ainda não sei o que aconteceu. Eu tive chances de vencer, ele também. Fico muito feliz com a minha performance também. Mostro que ainda tenho condições aos 37 anos. Novak, parabéns, foi uma loucura."