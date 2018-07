Título inglês está entre United e City, diz Ferguson

Os rivais se enfrentam domingo no estádio Etihad, do atual campeão City, que está três pontos atrás do United na tabela. Os dois já abriram uma diferença significativa de mais sete pontos para o terceiro colocado Chelsea.

"Acho que os dois times têm essa vantagem para Chelsea, Arsenal e Tottenham. É difícil pensar que os dois vão cair. Acho que ficará entre os dois", disse Ferguson a repórteres.

Mesmo se o United encerrar o início de temporada invicto do City no domingo, Ferguson disse que uma vantagem de seis pontos nesse estágio do campeonato não seria decisiva.

"Não será grande coisa porque ainda tem muita coisa pela frente até o fim da temporada", disse o escocês. "Você nunca pode ter certeza e pode perder para qualquer um. Esse é o campeonato que estamos. É uma liga difícil."