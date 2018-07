Título no Pacaembu seduziu Pato

SÃO PAULO - Na noite em que Alexandre Pato foi ao Pacaembu e ficou "seduzido" com a força da Fiel, na final da Libertadores contra o Boca Juniors, o Corinthians já tinha decidido que iria contratá-lo. Havia dinheiro para selar a transação, mas o Milan vetou o negócio.

Sequer existiu, naquela ocasião, uma proposta formal, mas a partir dali iniciou-se uma relação estreita entre o empresário Gilmar Veloz e o Corinthians.

Duas coisas foram decididas: as conversas seriam retomadas no final do ano e firmou-se um compromisso de que no Brasil Pato só jogaria no Corinthians.

"Resolvi voltar porque senti o calor da torcida na final da Libertadores. Aquilo me ajudou na escolha. É uma aventura nova e vou dar o meu melhor para os torcedores", disse Pato.

Mais do que a torcida, pesou na escolha a preferência de Veloz pelo Corinthians, em alta após as conquistas da Libertadores e do Mundial, considerado o clube ideal para seu jogador retomar a confiança em seu futebol.

Também contribuiu muito a participação de Tite, outro cliente de Veloz, que sempre foi um entusiasta da contratação do atacante. O técnico conhece Pato desde quando o jogador tinha apenas dez anos e estudava no mesmo colégio que o seu filho Mateus, em Porto Alegre.

Após a negativa do Milan em vender Pato no meio do ano, o Corinthians deu um tempo no negócio, mas em nenhum momento deixou de monitorar o jogador. O clube observou exames, falou com gente do meio e se calçou com informações de que Pato era um investimento seguro.

Quando teve o aval médico, às vésperas do Mundial, as negociações foram retomadas. Primeiro com Gilmar Veloz. Acertaram salários e tempo de contrato. Com o Milan travou-se uma batalha quanto à forma de pagamento. A solução: R$ 40 milhões parcelados em três anos.

O martelo foi batido no Natal. Pato fez uma sessão de fotos com a camisa do Corinthians e voltou para a Itália. Foi um jogo de cena. Ele desembarcou na quinta-feira em São Paulo e foi direto para o CT.