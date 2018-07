'Tive muito trabalho', diz goleiro Hart após derrota para o Barça

Mesmo com a eliminação do Manchester City, o goleiro Joe Hart saiu do Camp Nou elogiado pelos colegas e pelos rivais do Barcelona. Com pelo menos cinco defesas muito difíceis, ele evitou que seu time fosse eliminado com uma goleada histórica. O placar de 1 a 0, gol de Rakitic, foi um prêmio de consolação para atuação extraordinária do goleiro, que também defende a seleção inglesa. O Manchester City ter perdido só por 1 a 0 em Barcelona foi fruto dos milagres de Joe Hart. “Estou aqui para defender e fui obrigado a realizar muitas defesas. Tive muito, muito trabalho”, afirmou Hart no final da partida.

Na partida de ida, Hart já havia defendido o pênalti cobrado por Lionel Messi no final da partida, que terminou com o placar de 2 a 1 para os espanhóis. Foi Hart que garantiu que a vaga ficasse aberta para o jogo de volta, no Camp Nou. “Infelizmente, a penalidade que defendi na primeira rodada não fez muita diferença”, disse o arqueiro.

O Barcelona teve muitos contra-ataques, mesmo jogando em casa, porque o Manchester City teve uma postura corajosa. Tentou atacar e pressionar o Barça no ataque. Por isso, o Barcelona teve contra-ataques, raros em outras situações. Foram 23 chutes a gol do Barcelona, sendo que onze deles foram no alvo. E foi aí que Hart apareceu.

“Fomos eliminados por uma equipe magnífica pela segunda vez em dois anos. Eles vão receber muitos aplausos, mas nós tivemos uma grande oportunidade na grande penalidade”, afirmou Hart, referindo-se ao pênalti desperdiçado por Kun Aguero no segundo tempo.