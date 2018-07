'Tive sorte e determinação', diz Kleber no Palmeiras

SANTO ANDRÉ - Após marcar os dois gols da vitória do Palmeiras sobre o Santo André, na noite da última quarta-feira, fora de casa, e ajudar a encaminhar a classificação do time alviverde na Copa do Brasil, o atacante Kleber ressaltou que acabou premiado por sua raça no duelo. Mesmo desperdiçando dois pênaltis, ele deixou o confronto como o herói do triunfo por 2 a 1 no Estádio Bruno José Daniel.

Na primeira penalidade, Kleber bateu, Neneca defendeu parcialmente e o próprio atacante foi rápido no rebote para marcar. Já no segundo pênalti, Neneca espalmou a cobrança para escanteio. Na sequência, porém, Marcos Assunção bateu o tiro de canto, Thiago Heleno cabeceou e Neneca espalmou a bola, mandando-a no travessão. E, novamente no rebote, Kleber fez 2 a 0 no placar.

"Tive sorte e determinação de não desistir, e aconteceu o gol", afirmou o atacante, que depois brincou com o fato de não ter conseguido converter as duas cobranças de pênalti que bateu. "Os caras ficam falando que eu só faço gol de pênalti, agora não vão mais poder falar", disse Kleber, que agora soma 13 gols nesta temporada.

O jogador, porém, conteve o clima de euforia ao comentar as chances de classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Brasil. "A gente deu um passo importante, mas não tem nada garantido. Infelizmente tomamos o gol de bola parada, mas mandamos no jogo o tempo inteiro", reforçou.

Por ter feito dois gols fora de casa, o Palmeiras terá vantagem de poder perder por até 1 a 0 no confronto de volta, no próximo dia 21 de abril, no Pacaembu.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Santo André 1 x 2 Palmeiras

ESTADÃO ESPN - 'Kléber tem resolvido muitas coisas para nós', diz Felipão

ESTADÃO ESPN - Ouça os gols - 0x1 l 0x2 l 1x2

ESPN - Kleber brinca com pênaltis perdidos, comemora vantagem e lamenta gol sofrido

ESPN - Kleber admite sonhar com a seleção

ESPN - Sem-teto, Felipão cogita poupar: 'Ser primeiro ou segundo não muda nada

ESPN - Felipão e Valdivia destacam a confiança do Palmeiras atual

Robson Morelli - Boa vantagem do Palmeiras e puxão de orelha em Kléber

Antero Greco - Vitória dá novo gás ao Palmeiras