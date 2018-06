TJD marca novo julgamento de Jailson, e goleiro pode perder final

O Palmeiras pode não ter o goleiro Jailson na última partida do Campeonato Paulista, em 8 de abril. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) marcou para a próxima terça-feira o julgamento do efeito suspensivo que liberou o jogador para entrar em campo nas duas partidas semifinais contra o Santos. Caso a punição inicial de três jogos seja mantida, o herói da classificação à decisão pode ser desfalque.

O TJD anunciou nesta quarta-feira a realização do julgamento, marcado para a tarde de segunda-feira. Jailson recebeu suspensão de três partidas pois na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em fevereiro, foi expulso e na sequência criticou a arbitragem em entrevista. Dessa pena inicial, o goleiro cumpriu já duas partidas de exclusão do time.

Como o departamento jurídico do Palmeiras entrou com efeito suspensivo na última sexta-feira, conseguiu a liberação dele para entrar em campo nos dois jogos contra o Santos. Jailson se destacou na ocasião pelas defesas, principalmente na disputa por pênaltis da última terça-feira, quando espalmou a cobrança de Diogo Vitor e garantiu a classificação à final.

A primeira partida da decisão do Estadual está marcada para o fim de semana. Portanto, para esse compromisso, Jailson está liberado. Se no julgamento de terça-feira a pena for reduzida, o goleiro poderá atuar normalmente na segunda partida da decisão. Mas, por outro lado, se a decisão não for favorável, o Palmeiras pode entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar outro efeito suspensivo.