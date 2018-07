TJD-RJ desiste de denunciar Vasco por escalação irregular de jogadores

O procurador geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) André Luiz Valentim desistiu de oferecer denúncia contra o Vasco por suposta escalação irregular do volante Jean e do lateral-direito Gilberto. Eles entraram em campo contra o Resende no dia 5 de fevereiro sem que seus nomes tivessem sido publicados no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira), da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Na quarta-feira, Valentim deu 72 para a Ferj se explicar sobre o caso. Ao responder os questionamentos do procurador, entretanto, a federação assumiu o erro. Os dois jogadores estavam regularmente inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Para entrar em campo no dia 5 de fevereiro, eles precisavam estar inscritos no Bira até dois dias antes - 3 de fevereiro, portanto. A Ferj confirmou ao tribunal, porém, que o Vasco enviou toda a documentação já no dia 2.

"Resta demonstrado de forma incontroversa que o Vasco da Gama atendeu ao prazo determinado pelo REC (regulamento específico da competição) para entrada na Ferj dos documentos exigidos para a regular inscrição e registro dos atletas Gilberto Moraes Junior e Jean Carlos de Souza Irmer", aponta Valentim, em despacho desta sexta-feira.