TJD-RJ rejeita recurso do Vasco e mantém Flamengo campeão

RIO - Deu em nada a tentativa do Vasco de anular a decisão do Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, o recurso do clube foi julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) e rejeitado por unanimidade, com seis votos a zero, depois de cerca de duas horas de julgamento. Assim, o Flamengo segue como campeão carioca de 2014.

O lance que gerou o pedido de impugnação do Vasco foi o gol marcado em posição irregular por Márcio Araújo, jogador do Flamengo, que acabou empatando a partida (1 a 1) e dando o título ao time rubro-negro, no dia 13 de abril.

No julgamento desta quinta, o Vasco tentou anular a partida alegando que houve um erro de direito (desconhecimento da regra) e não um erro de fato (equívoco de percepção da jogada). Isso porque o gol foi marcado por Márcio Araújo, mas na súmula ele foi anotado para Nixon, que não estava impedido.

"Foi unanimidade por uma razão muito óbvia: a defesa do Vasco alegou erro de direito, mas nos autos não havia nada que pudesse caracterizar isso", disse o presidente do TJD-RJ, José Teixeira Fernandes.

O árbitro Marcelo de Lima Henrique e o assistente Luiz Antonio Muniz de Oliveira, que atuaram na partida, participaram da audiência e negaram terem tido má-fé. Eles reafirmaram que acreditaram que Nixon havia sido o jogador a bater na bola.