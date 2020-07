TJD-SC suspende temporariamente o rebaixamento do Campeonato Catarinense

O Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) acolheu parte de uma solicitação do Tubarão e aceitou suspender temporariamente o descenso no Estadual. O clube solicitava o encerramento o Campeonato Catarinense sem campeão nem rebaixados. O órgão, através do vice-presidente Rodrigo Bayer, relator do caso, determinou a sequência da competição.

"Concedo parcialmente a tutela de urgência pretendida, decidindo, liminarmente, pela suspensão da homologação do descenso para o Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da Série "B" de 2021 até o julgamento final da presente Medida Cautelar Inominada perante o E. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina", diz o documento.

Com isso, a Federação Catarinense de Futebol não poderá homologar os rebaixamentos até a decisão final da Justiça, mas todos os jogos prosseguem normalmente. Rodrygo Bayer também frisou que não cabe ao TJD-SC cancelar os jogos, mas sim ao poder executivo - Governo do Estado e prefeituras.

A competição foi novamente paralisada por decreto do governo estadual, que vale até o próximo domingo. Os jogos de ida das quartas de final já foram realizados, mas Tubarão e Concórdia ainda não jogaram na luta contra o rebaixamento.

Caso não haja prorrogação do decreto, o campeonato retorna justamente com o duelo Tubarão x Concórdia, na segunda-feira, com o jogo de volta marcado para 31 de julho. As partidas das quartas de final estão marcadas para os dias 28 e 29.