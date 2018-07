Tobio comemora por ter ficado no Palmeiras após propostas do Boca

Embora o Palmeiras tenha terminado o ano passado em baixa, alguns jogadores conseguiram se valorizar, entre eles, o zagueiro Tobio. O argentino recebeu duas propostas do Boca Juniors e a diretoria alviverde resolveu recusar. Para o defensor, o fato de ter sido procurado e não negociado passou segurança e lhe deu maior confiança para esta temporada.

"Sei que tinha proposta do Boca Juniors, mas para mim é muito bom ficar aqui. Estou muito animado com todo o elenco. Terminei o ano bem e quero trabalhar para continuar me mantendo em boa fase", disse o argentino, que recebeu elogios do presidente Paulo Nobre e do técnico Oswaldo de Oliveira. "A palavra do treinador e do presidente me faz sentir importante e ficar aqui é a melhor opção", completou.

Embora Oswaldo tenha Jackson, Nathan, Victor Ramos, Vitor Hugo, Gabriel Dias, Thiago Martins e Wellington como opções para a defesa, ele não abre mão de contar com Tobio. "Estou contente por começar o ano como titular. Isso dá muita confiança para a temporada e agora acho que começamos o ano melhor. Temos tranquilidade para trabalhar bem e estamos conhecendo os companheiros cada dia melhor. Estou confiante e com confiança", explicou.

Na partida desta quinta-feira, contra a Ponte Preta, às 19h30, no Allianz Parque, o técnico Oswaldo de Oliveira vai repetir a formação da defesa que atuou na estreia da equipe no Campeonato Paulista, contra o Audax. Assim, Tobio terá a companhia de Vitor Hugo na zaga.