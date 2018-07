Tobio diz que vitória devolve a confiança aos jogadores do Palmeiras

A vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, sábado, no Pacaembu, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, não só tirou o time da zona de rebaixamento, mas também devolveu a confiança ao Palmeiras. Ao menos foi o que assegurou o zagueiro argentino Tobio, aliviado com o fim da sequência de dez partidas sem vitória na competição.

"Ficamos mais tranquilos pela vitória, vínhamos somando derrotas e foi importante para a confiança do grupo. Foi uma vitória que esperávamos e necessitávamos para a confiança de todos. Esta semana podemos trabalhar com um pouco mais de tranquilidade", disse.

Contratado após pedido de Ricardo Gareca, Tobio fez elogios ao treinador, que também o dirigiu no argentino Vélez Sarsfield, e destacou que o trabalho do técnico o faz ter ainda mais fé em uma reação palmeirense.

"O treinador está fazendo um grande trabalho, os resultados não são os esperados, mas os jogadores também precisam corrigir coisas. Eu o conheço muito, e sei que é um técnico ganhador. Ele só precisa de paciência, sei que faltam resultados, mas vão chegar", afirmou.

Com 17 pontos, o Palmeiras ocupa o 16º lugar no Campeonato Brasileiro. Agora, o time volta as suas atenções para a Copa do Brasil, pois na próxima quarta-feira vai receber o Atlético Mineiro, no Pacaembu, no jogo de ida das oitavas de final.