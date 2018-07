Tobio e Cristaldo treinam como titulares no Palmeiras

O zagueiro Tobio e o atacante Cristaldo devem ser as novidades no Palmeiras para o jogo desta quarta-feira contra o Botafogo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois argentinos treinaram no time titular nesta segunda-feira na Academia de Futebol. O técnico Dorival Junior comandou uma atividade em campo reduzido em que cobrou dos jogadores atenção ao posicionamento.

Tobio machucou a coxa esquerda diante do Criciúma, no dia 10 de setembro, e desde então não atuou mais no time. O defensor deve formar a dupla de zaga com Lúcio, que nesta segunda-feira apenas correu e fez trabalhos de reforço muscular na academia. Quem atuou na vaga dele foi Gabriel Dias. Já Cristaldo entra na vaga de Diogo, que diante da Chapecoense, na última quinta-feira, sentiu uma lesão na coxa direita.

Nesta segunda-feira, o zagueiro Victorino e o meia Mazinho voltaram a correr pelo campo para iniciar a parte final da recuperação de suas lesões. O uruguaio tem um edema na coxa direita e jogou pela última vez na derrota por 6 a 0 para o Goiás, no dia 21 de setembro. Já Mazinho não atua desde a partida contra o Vitória, no último dia 25, quando teve o ombro direto deslocado e precisou ser substituído. Ainda não há prazo para o retorno da dupla aos trabalhos com bola.

Para o time que enfrenta o Botafogo, resta apenas uma dúvida. No gol, o técnico Dorival Junior pode escalar o estreante Jailson ou Fernando Prass, que se recupera de fratura no cotovelo direito e não joga há cinco meses. A definição deve ser no treino desta quarta-feira pela manhã. A provável equipe para quarta deve ser escalada com: Fernando Prass (Jaílson); João Pedro, Lúcio, Tobio e Juninho; Marcelo Oliveira, Victor Luís, Wesley e Valdivia; Henrique e Cristaldo.