Tobio é regularizado, mas Cuca não deve aproveitá-lo no Palmeiras

De forma oficial, o zagueiro Fernando Tobio está de volta ao Palmeiras. Entretanto, ele não deve sequer ficar no banco de reservas e a ideia da diretoria é negociá-lo novamente. O jogador teve seu nome publicado no BID nesta terça-feira apesar por formalidade, enquanto não define seu futuro.

O argentino tem contrato até junho de 2019 e passou a última temporada no Boca Juniors, que tentou sua contratação, mas não teve acordo com o Palmeiras. O Rosario Central também procurou a diretoria alviverde com uma proposta para compra e as conversas também não evoluíram. Entretanto, o Rosario pretende fazer uma nova investida.

Cuca disse algumas vezes que sua intenção é apostar nos jogadores que estão no grupo, casos de Vitor Hugo, Edu Dracena, Thiago Martins e Roger Carvalho. O colombiano Yerry Mina, que havia chegado para ser titular, machucou-se na semana passada e só deve voltar aos gramados dentro de sete semanas.

Tobio foi contratado pelo Palmeiras em 2014, por indicação de Ricardo Gareca, mas perdeu espaço após a saída do treinador argentino. O jogador teve um bom momento com a camisa do Boca, mas também caiu de rendimento nos últimos meses e ficou vários jogos no banco de reservas.