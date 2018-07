Tobio festeja primeiro gol e diz que outros sairão no Palmeiras

Logo em sua segunda partida com a camisa do Palmeiras, o zagueiro Fernando Tobio surpreendeu e já marcou um gol. Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, domingo, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o argentino avisou que, embora seja um jogador de defesa, gosta de se aventurar ao ataque e que outros gols devem surgir em breve.

"Sempre serei um jogador que estará na área adversária para tentar fazer o gol. Gosto muito de fazer gols. Espero que da próxima vez, eu ajude o time a ganhar o jogo. Estou feliz, mas estaria muito mais se tivéssemos feito o segundo gol", disse o argentino, que aproveitou cobrança de falta de Felipe Menezes e desviou a bola para as redes, diante da equipe mineira.

O zagueiro alertou para a necessidade do time entrar mais focado nas próximas partidas e evitar novas surpresas, como aconteceu diante dos mineiros, quando em dez minutos, o Palmeiras levou dois gols. "Temos que estar mais concentrados. Tomar 2 a 0 contra, dificulta mais a busca pelo resultado. O time fez um grande jogo e jogou muito bem, mas precisamos corrigir as coisas e melhorar já na próxima partida. A vitória é importante para dar mais confiança", analisou.

O técnico Ricardo Gareca avisou que deve fazer algumas mudanças para a partida contra o Avaí, quarta-feira, em Florianópolis, pela Copa do Brasil. A tendência é que Tobio seja mantido entre os titulares. O elenco palmeirense ganhou folga nesta segunda-feira e a reapresentação será na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol.