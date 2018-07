Tobio fica fora de treino e continua como dúvida no Palmeiras

O zagueiro Tobio não participou do treino do Palmeiras nesta terça-feira e continua como dúvida para o jogo contra o Inter, no Beira-Rio, no próximo sábado, pelo Brasileirão. O argentino está em recuperação de dores musculares e já foi baixa na última rodada, quando cedeu lugar a Lúcio na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira.

Tobio passou o treino desta terça-feira longe do campo, em tratamento no departamento médico e na sala de musculação do clube. Além do argentino, Valdivia também foi ausência e tenta se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa esquerda. O meia chegou a atuar no sacrifício na partida no Paraná e também é dúvida.

Os demais jogadores participaram de uma atividade de fundamentos na Academia de Futebol sem a presença dos jornalistas. Separados por posições, os atletas treinaram movimentações, lançamentos, cruzamentos e finalizações. Nesta quarta-feira pela manhã o elenco volta a treinar, em nova atividade fechada para a imprensa.