Tobio reforça Palmeiras reserva em jogo-treino na Academia

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira após o triunfo sobre o Corinthians e a classificação para a final do Campeonato Paulista. Mas somente os reservas foram a campo na Academia, em vitória sobre o Paulista de Jundiaí por 1 a 0 no jogo-treino. Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo.

A novidade no jogo-treino foram as presenças dos zagueiros Tobio e Vitor Hugo, considerados titulares da equipe. Eles ficaram fora da semifinal do Paulistão por lesão e suspensão, respectivamente. Recuperado de dores musculares, Tobio treinou normalmente e não deve ser problema para a final.

A equipe que venceu o time de Jundiaí foi escalada com Jailson; Ayrton, Tobio, Vitor Hugo e Victor Luis; Amaral, Renato, Ryder, Gabriel Jesus e Kelvin; Leandro Pereira. Ryder foi o autor do único gol da atividade. Durante o trabalho, foram testados os goleiros Fábio e Vinicius Silvestre, o zagueiro Nathan, os volantes Andrei Girotto e Julen e o atacante Maikon Leite. O lateral Zé Roberto não participou da atividade. Fez apenas trabalho físico no ginásio, mas tem boas chances de ser liberado para jogar o primeiro confronto da final com o Santos, domingo, no Allianz Parque.