Toda preta, São Paulo anuncia terceira camisa para a temporada 2020

O São Paulo lançou, nesta quinta-feira, sua nova terceira camisa. O item, feito em parceria com a desenvolvedora de materiais esportivos Adidas, é predominantemente preto, com alguns poucos detalhes brancos nos ombros.

A camisa, que se assemelha com a terceira peça lançada pelo clube em 2017, no entanto, ainda não pode ser utilizada. É preciso uma autorização do conselho tricolor, para que os jogadores possam vesti-la dentro de campo.

Segunda a Adidas, todo o lucro arrecadado com a personalização da peça, como a colocação de nome e números, será direcionado à organização Médicos Sem Fronteiras, que também atua no Brasil. O item ainda não está sendo comercializado.

Apesar do clube não viver um momento interno tranquilo, os torcedores aprovaram a nova terceira peça nas redes sociais. Veja alguns comentários:

No momento contando menos glórias do que deveríamos, mas o uniforme é lindo! — Lóis (@LoisRacca) August 20, 2020

Ficou demais essa, pena que o time não ajuda pra gente vestir na rua. — Helton Tavares (@helton_tavares) August 20, 2020

Gostei da cor preta no uniforme. Estamos de luto mesmo. — Mario Henrique (@MarioMathers) August 20, 2020

É aquele negócio né? Ela é linda mas só me faz sofrer — Lucas (de ) - 03/45 (@Lucaszleite) August 20, 2020