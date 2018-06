'Todas as seleções querem ganhar de nós', diz técnico da Alemanha

O técnico Joachim Löw vai desembarcar na Rússia nesta terça-feira preocupado com a atenção que a seleção da Alemanha está ganhando por parte dos rivais nos últimos anos. Para o treinador, o seu time será o mais visado da Copa do Mundo por ser o atual campeão mundial e por liderar o ranking da Fifa nas últimas temporadas. Por tudo isso, ele acredita que a Alemanha terá mais dificuldade do que de costume no Mundial.

"Todas as seleções vão querer ganhar de nós. Somos os atuais campeões mundiais, os campeões da Copa das Confederações e os líderes do ranking nos últimos três ou quatro anos. Então, é normal que o nosso time seja caçado", afirmou o treinador, na véspera da viagem para a Rússia.

Apesar disso, Löw evita apontar a Alemanha como favorita ao bicampeonato. "Todos os times evoluíram muito desde 2014. A França está melhor, a Espanha está melhor, Brasil e Argentina também", disse o técnico, na reta final da preparação da Alemanha em Bolzano, no norte da Itália, local onde a língua alemã domina.

Por isso, o atual campeão mundial revelou que tem exigido bastante dos seus jogadores nos treinamentos. "Estamos treinando do melhor jeito possível, inclusive nas sessões físicas e táticas. E estamos trabalhando também na nossa mentalidade vencedora. São os fatores cruciais."

"Desenvolvemos bastante o nosso estilo de jogo. Mas o mesmo pode ser dito para os rivais. Para vencer novamente, tudo terá que sair bem. Mas detalhes vão fazer a diferença porque as equipes são parecidas, estão no mesmo nível. E vamos precisar de um pouco de sorte e também de um time sem lesões. Claro que teremos que jogar em alto nível. Caso contrário, poderemos voltar para a casa na fase de mata-mata."

Löw admitiu que o time alemão terá que fazer apresentações melhores do que fez no amistoso com a Áustria para ter alguma chance na Rússia. Na reta final de sua preparação para a Copa, os alemães foram batidos pelos austríacos por 2 a 1 em amistoso disputado em Viena. "Se cometermos tantos erros como fizemos contra a Áustria, não seremos mais do que um time mediano. Mas, se fizermos as coisas certas, será muito difícil nos enfrentar."

Campeã em 2014, no Brasil, a Alemanha vai estrear na Copa da Rússia no dia 17 contra o México no estádio Luzhniki, em Moscou. No Grupo F, os alemães também vão enfrentar a Suécia e a Coreia do Sul.