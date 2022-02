Todinho e Nescau marcam, mas Santo André cede o empate para a Ferroviária no Paulistão

Pela primeira vez, o Santo André contou com gols de seus atacantes Júnior Todinho e Gustavo Nescau em uma mesma partida, mas a equipe não conseguiu a vitória neste sábado à noite no ABC pelo Campeonato Paulista. Mesmo estando duas vezes em vantagem no placar, a equipe acabou cedendo o empatou à Ferroviária, por 2 a 2, no Bruno José Daniel.

Sem vencer há três partidas, o Santo André tem seis pontos e continua na lanterna do Grupo D. Também amargando um jejum - quatro jogos -, a Ferroviária permanece na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos.

O primeiro tempo foi lá e cá. Logo aos nove minutos, Júnior Todinho acertou um bonito chute de fora da área e abriu o placar para o Santo André. O empate da Ferroviária veio aos 34 com Rafael Luiz aproveitando bola mal rebatida pela zaga. No fim, Uillian Correia acertou o rosto de Júnior Todinho e foi expulso com o auxílio do VAR.

Com um a mais, o Santo André voltou mais ofensivo do intervalo e, depois de parar duas vezes em Saulo, Gustavo Nescau acertou uma cabeçada no ângulo aos 23 minutos. Depois disso, o time da casa abdicou de jogar e pagou o preço nos acréscimos, quando Bruno Leonardo desviou de cabeça escanteio cobrado por Gegê.

Pela sétima rodada, o Santo André recebe o Novorizontino na próxima terça-feira, às 19 horas, no Bruno José Daniel, em Santo André. Na quarta, a Ferroviária hospeda o Palmeiras, também às 19 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 2 X 2 FERROVIÁRIA

SANTO ANDRÉ - Jefferson Paulino; Jefferson, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho, Dudu Vieira, Jatobá (Gustavo Nescau) e Lucas Lourenço (Thiaguinho); Júnior Todinho e Lucas Tocantins (Bruno Xavier). Técnico: Thiago Carpini.

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi e Breno Lopes (João Lucas); Thomaz (Gleyson), Rafael Luiz, Uillian Correia e Gegê; Bruno Mezenga e Orejuela. Técnico: Elano.

GOLS - Júnior Todinho, aos 9, e Rafael Luiz, aos 34 minutos do primeiro tempo; Gustavo Nescau, aos 23, e Bruno Leonardo, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO - Pablo Rodrigo Soares de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Nescau (Santo André); Didi (Ferroviária).

CARTÃO VERMELHO - Uillian Correia (Ferroviária).

RENDA - R$ 21.785,00.

PÚBLICO - 1.019 pagantes.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).