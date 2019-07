Brasil busca o 9º título e o Peru o 2º: veja a lista de campeões da Copa América

Brasil e Peru decidem a Copa América neste domingo, no estádio do Maracanã, e além de levantarem mais uma taça, ainda o vencedor quebrará um longo jejum de título do principal torneio continental. A seleção brasileira não vence desde 2007, enquanto os peruanos não conquistam a taça desde 1975.

A seleção comandada pelo técnico Tite ganhou oito vezes o torneio e aparece na terceira colocação na lista dos maiores campeões do torneio, que até 1975 era chamado de Campeonato Sul-Americano de Futebol. Já o Peru ficou com o título em duas oportunidades - 1939 e 1975.

O Uruguai é o maior vencedor da competição, com 15 conquistas, seguido pela Argentina, com 14, e Brasil.

LISTA DE CAMPEÕES DA COPA AMÉRICA