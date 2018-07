'Todos são culpados', diz Alex sobre 4ª queda da Lusa em 4 anos

Com a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, a Portuguesa foi rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista, de onde havia saído em 2013. Foi o sétimo rebaixamento da equipe nos últimos 13 anos, o que significa quase uma queda a cada dois anos. No final da partida, os jogadores praticamente não sabiam o que dizer sobre o novo fracasso. “Não adianta falar nada de cabeça quente”, afirmou o zagueiro Valdomiro.

O meia Alex Silva evitou culpar a diretoria – a equipe vive uma profunda crise financeira, motivada principalmente por erros das últimas gestões e dívidas trabalhistas – e abordou apenas os aspectos de dentro de campo. “Não existe culpa de A, B ou C. É o nome da Portuguesa que está em jogo. Todo mundo é culpa”, afirmou o jogador.

Em 15 jogos no Campeonato Paulista, a equipe do Canindé somou apenas 13 pontos (duas vitórias, sete empates e seis derrotas). Nesta quarta-feira, foi facilmente dominada desde o início da partida. “Nós levamos o gol muito cedo e isso atrapalhou nossos planos”, afirmou o treinador interino Zé Augusto. “Vamos esperar as novas medidas da diretoria e continuar o nosso planejamento", disse o treinador.

A Portuguesa vai disputar a próxima fase da Copa do Brasil contra Joinville ou Ituano. "Precisamos reerguer a Portuguesa, que não merece ficar nessa situação", diz o zagueiro Valdomiro.