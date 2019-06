'Todos tentam marcar o Suárez, nós marcaremos a bola', diz treinador do Equador

É comum que o treinador de qualquer seleção que enfrente o Uruguai se defronte com alguma pergunta sobre sua preocupação com o atacante Luis Suárez. O questionamento foi feito neste sábado ao comandante do Equador, o colombiano Hernán Darío Gómez, que respondeu de forma um tanto diferente.

"Todo mundo trata de marcar Messi ou Suárez, mas nós marcamos mais a bola e tentamos jogar um melhor futebol. Não é desrespeito pelos rivais, é um estilo", argumentou o técnico, em entrevista coletiva concedida no Mineirão, local do jogo deste domingo contra os uruguaios, às 19 horas, na estreia de sua seleção no Grupo C da Copa América.

"Não é uma falta de respeito o que vou dizer. Enfrentei jogadores em outras épocas como Ronaldinho, Ronaldo, Romário e Cafu... E com o maior de todos os respeitos, trato de fazer com que minha equipe marque mais a bola. Há uma bola só, e peço que minha equipe se concentre nela, e não nos jogadores rivais", explicou Gómez, que assumiu o cargo em agosto de 2018 e comanda a equipe equatoriana pela segunda vez - também a dirigiu de 1999 a 2004.

O capitão Gabriel Achilier, por sua vez, não deixou de fazer elogios ao ataque adversário deste domingo, mas se mostrou confiante. "Não é segredo que tanto Suárez como (Edinson) Cavani são jogadores capazes de desequilibrar qualquer jogo com suas potências, mas creio que temos características defensivas muito boas", garantiu ele.

Mesmo reconhecendo a força uruguaia, o zagueiro do Monarcas Morelia, do México, afirmou que a estreia num torneio de tiro curto como a Copa América tem caráter decisivo. "Vai ser fundamental arrancar ganhando. É um grande desafio e creio que, se conseguirmos isso, chegaremos com ainda mais confiança ao jogo seguinte", argumentou.