Toledo x Athletico-PR: saiba como assistir ao vivo a final do Paranaense

O Toledo vai enfrentar o Athletico-PR, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela primeira partida da final do Campeonato Paranaense. O jogo no estádio 14 de Dezembro, em Toledo, no Oeste do Paraná, abre o confronto decisivo, que terá a segunda partida no domingo seguinte, em Curitiba, na Arena da Baixada. Em caso de igualdade no saldo de gols, o título será decidido nos pênaltis.

Toledo x Athletico terá transmissão do canal online Live FC e da TV Globo para o Paraná (RPC)

Os dois times tiveram na competição apenas um encontro, realizado em Curitiba, com vitória do Athletico-PR por 8 a 2 na Arena da Baixada. O Athletico-PR se classificou para a final após ganhar do Coritiba nos pênaltis na decisão do segundo turno.

A equipe disputa o Estadual com um elenco alternativo, já que os titulares se dedicam apenas à Copa Libertadores neste início de ano. No Paranaense, a equipe rubro-negra disputou 13 partidas, das quais ganhou sete, empatou três e perdeu outras três.

O Toledo é a grande surpresa da competição. O time do interior venceu o primeiro turno do Estadual ao bater o Coritiba na decisão em pleno Couto Pereira. Curiosamente, após o título da etapa inicial, a equipe caiu de rendimento e não venceu mais.