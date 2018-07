Tolima bate Banfield e avança na Copa Sul-Americana

Atuando em casa, o Tolima precisava reverter a vantagem do Banfield, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0. E a equipe colombiana começou bem ao abrir o placar aos 11 minutos, com Medina. Aos 40 minutos, Marrugo ampliou para o Tolima. E o gol da classificação da equipe colombiana saiu aos 28 minutos do segundo tempo e foi marcado por Daniel Marangoni, em cobrança de falta.

Atual campeão da Copa Sul-Americana, a LDU se complicou na sua partida de estreia ao perder para o Unión San Felipe, do Chile, por 4 a 2, em Santiago. Luis Angel Vildozo (dois), David Distefano e Luis Angel Vildozo fizeram os gols da equipe chilena. Hernan Barcos e Carlos Luna marcaram para a equipe equatoriana. O vencedor do confronto vai enfrentar Newell''''s Old Boys, da Argentina, ou San José, da Bolívia, nas quartas de final.