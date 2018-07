Tolói comemora semana livre para treinos no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo vive uma semana diferente. Não por conta de qualquer decisão, mas porque finalmente o time terá tempo para treinar. Desde o fim da Copa das Confederações, em 30 de junho, a equipe não teve um meio de semana sem jogos como agora. O zagueiro Rafael Tolói, um dos que mais atuou nessa sequência, comemora a oportunidade de o elenco treinar para tentar reverter a série ruim.

"Temos essa semana cheia para treinar, porque fazia tempo que não tínhamos isso. Vai ser importante para o Paulo (Autuori) trabalhar a equipe e que possamos vencer o próximo jogo", disse Tolói, mirando a partida do próximo domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Ao empatar em 0 a 0 com o Flamengo, no domingo passado, o São Paulo chegou a 12 jogos sem vencer no Brasileiro. Desde que Paulo Autuori chegou, a equipe só conseguiu um triunfo, sobre o Benfica, em partida amistosa. Mesmo assim Tolói elogia o trabalho do treinador.

"Vale a pena ressaltar o trabalho que o Paulo vem fazendo, ele vem fazendo a diferença. Não perdemos nos últimos dois jogos, mas precisamos vencer. De seis pontos, somamos dois. Esperamos vencer no domingo para ter mais tranquilidade e sair dessa situação", completou o zagueiro.