Toloi descarta São Paulo com postura defensiva no Mineirão

O São Paulo vem de três vitórias consecutivas em que não levou gols. E se o time repetir o desempenho nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, vai sair do Mineirão classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Para o zagueiro Rafael Toloi, a melhor forma de atingir esse objetivo é não jogar de forma muita cautelosa.

A equipe ganhou do time mineiro na última semana, no Morumbi, por 1 a 0 e carrega ainda o benefício de não ter levado gols como mandante, que é o primeiro critério de desempate. "(A postura) vai ter de ser da mesma forma que na quarta passada. Não só pensar em defender mas também jogar, para sair com um bom resultado", disse o zagueiro nesta terça-feira.

Rafael Toloi concedeu entrevista coletiva depois do treino de reconhecimento de gramado, já no Mineirão. O técnico Milton Cruz fechou a atividade durante 45 minutos, período em que deu instruções para um trabalho tático e os jogadores trabalharam finalização. A imprensa acompanhou somente a parte final, com o rachão.

A equipe titular não está confirmada. O meia Michel Bastos viajou com a delegação e está recuperado de dengue, embora dispute posição com Centurión. As outras dúvidas são na defesa, setor em que Lucão disputa com Dória, que volta de suspensão, quem será o companheiro de Rafael Toloi. "Independentemente de quem jogar, vai fazer de tudo para ter uma boa partida. Temos entrosamento. Vai ser um jogo difícil, é uma torcida que apoia, mas estamos preparados", comentou Toloi.

O zagueiro titular do São Paulo lembrou que o time vem de um bom momento pelas vitórias sobre Corinthians, Cruzeiro e Flamengo e por isso não pode permitir que uma eliminação estrague essa arrancada. O retrospecto é favorável ao tricolor diante do clube mineiro. No estádio onde será a partida, foram 32 partidas, com 15 vitórias do Tricolor, nove empates e oito vitórias cruzeirenses.

Lista dos relacionados

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro

Laterais: Reinaldo e Bruno

Zagueiros: Rodrigo Caio, Edson Silva, Dória, Lucão, Rafael Toloi e Paulo Miranda

Volantes: Denilson, Wesley, Thiago Mendes, Souza e Hudson

Meias: Michel Bastos, Boschilia e Paulo Henrique Ganso

Atacantes: Luis Fabiano, Alexandre Pato e Centurión