Toloi e Ganso viajam ao Chile e devem jogar semifinal da Sul-Americana

SÃO PAULO - O zagueiro Rafael Toloi e o meia Paulo Henrique Ganso estão confirmados e viajam junto com o restante do elenco do São Paulo para o Chile, onde o time enfrenta a Universidad Católica na quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Os dois eram dúvidas por problemas físicos, mas embarcam nesta quarta-feira rumo a Santiago. Mesmo garantindo a presença dos dois jogadores, o técnico Ney Franco afirmou não ter certeza se vai poder colocá-los entre os titulares. Toloi se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida na partida com o Náutico, no domingo, e Ganso tenta readquirir a forma física depois de quase três meses sem jogar.

"O que vai definir a escalação do Toloi é a evolução dele. O treinamento que vamos fazer amanhã (quarta-feira) em Santiago será decisivo", afirmou o treinador. Nesta terça-feira o zagueiro não participou do treino recreativo no CT da Barra Funda e ficou fazendo fisioterapia. Se não poder entrar em campo, Edson Silva será o titular.

Já Ganso deve continuar no banco de reservas e entrar no segundo tempo. Ele chegou a ter a presença na partida em dúvida. Ney Franco cogitou deixar o jogador em São Paulo para que ele pudesse ter mais tempo para aprimorar a forma física, já que ele não joga uma partida inteira desde 29 de agosto e desde então, recupera-se de uma lesão na coxa esquerda. "A ideia é usar Ganso no percurso do jogo e isso faz parte do planejamento de dar ritmo ao atleta", disse.