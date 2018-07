Toloi e Luis Fabiano devem desfalcar o São Paulo em Curitiba

O São Paulo deve ter dois importantes desfalques para enfrentar o Atlético-PR nesta quarta-feira, às 22 horas, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rafael Toloi e o atacante Luis Fabiano, com dores no joelho esquerdo em decorrência de pancadas sofridas no clássico com o Palmeiras, não treinaram nesta terça-feira e a tendência é que fiquem de fora da próxima partida.

Como de praxe, o técnico Juan Carlos Osorio fechou o treino desta terça-feira, que teve início por volta das 9h30. Assim, os jornalistas tiveram acesso ao CT apenas às 11 horas, quando os titulares já haviam deixado o gramado.

Após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, o treinador avisou que deveria fazer algumas mudanças na equipe, alegando que teria pouco tempo para os atletas descansarem de uma partida para outra. Desfalques certos são o volante Hudson, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico, e o zagueiro Doria, que teve seu contrato de empréstimo encerrado e ainda negocia a permanência no clube.

Como provavelmente não terá Luis Fabiano, a tendência é que o São Paulo vá a campo no esquema tático 4-1-4-1 com Alexandre Pato como referência na frente. Na defesa, sem Toloi e Doria, titulares diante do Palmeiras, a dupla de zaga deve ser formada por Lucão e Edson Silva.

Quem pode deixar a equipe é Paulo Henrique Ganso. Por conta do rodízio, e também de más atuações, existe a possibilidade do meia ficar no banco de reservas ou nem mesmo ser relacionado para a partida.

O São Paulo deve ir a campo com: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Edson Silva e Carlinhos; Souza, Thiago Mendes, Wesley, Ganso (Boschilia) e Michel Bastos; Alexandre Pato.