Toloi lamenta suspensão em jogo contra o Atlético-MG

Titular no ano passado quando formou com Rhodolfo a melhor defesa do segundo turno, o camisa 2 tem sofrido com os altos e baixos na temporada e perdeu o posto de titular incontestável. A esperança era começar contra os vascaínos uma nova fase, mas a suspensão faz os planos serem postergados para o duelo contra o Goiás, no domingo.

"É complicado porque eu queria manter uma sequência de jogos. Na última partida fiz um bom jogo, não sofremos gols e gostaria de continuar ajudando. Mas, apesar disso, tenho certeza de que quem entrar dará o seu melhor e ajudará o time. Estamos em uma crescente no campeonato e queremos manter isso para conquistar mais vitórias", disse ao site oficial do São Paulo.

Sem poder contar com Rafael Toloi, a tendência é que Muricy Ramalho recue Rodrigo Caio para a defesa e abra a possibilidade de fazer do camisa 7 o seu líbero, a exemplo do que aconteceu contra a Ponte Preta. Toloi, desta vez, só poderá dar sua contribuição como torcedor, mas elogia os companheiros e mostra confiança em manter a rota ascendente da equipe.

"Nossa equipe tem muita qualidade. Não só na defesa, mas todo o time. Sofremos alguns gols, mas corrigimos isso e os jogadores mostraram que têm potencial para ajudar o São Paulo. Nesse momento, só queremos sair dessa situação chata de rebaixamento", concluiu o zagueiro.