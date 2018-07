Tolói não vê diferença em atuar pelo lado esquerdo O ano começou no São Paulo com Ney Franco escalando Lúcio pela direita e Rhodolfo pela esquerda da zaga, alegando que Tolói não estava acostumado a jogar pelo lado esquerdo e precisava de um tempo para se adaptar. Na época, o próprio zagueiro, que foi titular no ano passado, confirmou essa dificuldade.