Toloi pode ser o oitavo jogador a deixar o São Paulo desde junho

O zagueiro Rafael Toloi pode trocar o São Paulo pela Atalanta e se tornar o oitavo jogador a deixar o clube desde o mês de junho. O clube italiano vem analisando as atuações do zagueiro há dois meses e apresentou uma proposta. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas giram em torno de 3 milhões de euros (R$ 11,7 milhões). O São Paulo tem direito a 25% do valor, ou seja, R$ 2,85 milhões.

Já deixaram o clube recentemente Paulo Miranda, Denilson, Souza, Dória, Jonathan Cafu, Ewandro e Boschilia. "É uma possibilidade real. Infelizmente muitos não gostam dele, mas eu acho muito bom zagueiro. Espero não perdê-lo", afirmou o técnico Juan Carlos Osorio em entrevista coletiva após a derrota para o Ceará nesta quinta-feira no Morumbi pela Copa do Brasil.

Nesta janela de transferências, que se encerra no dia 31, Toloi já causou o interesse do Anderlecht, da Bélgica, e do Olympiakos, da Grécia. A maior proposta foi dos gregos, que ofereceram R$ 14 milhões. Toloi teve uma passagem pela Roma no começo do ano passado por empréstimo.