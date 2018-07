Toloi tem estiramento muscular e deve ficar um mês fora

O São Paulo ficará sem o zagueiro Rafael Toloi por cerca de um mês. Os exames detectaram que o jogador sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda no clássico contra o Corinthians, no último domingo, e a expectativa é de que ele só volte no mês que vem.

Toloi sentiu a lesão durante uma arrancada para a área adversária e foi substituído em seguida por Antonio Carlos. O defensor, que passou o primeiro semestre emprestado à Roma, era um dos destaques da equipe e vinha recebendo muitos elogios de Muricy Ramalho pela dupla formada com Edson Silva, que foi de última opção do grupo à titularidade.

A tendência é que Antonio Carlos, antigo dono da posição, assuma mais uma vez a vaga. A defesa tem sido um setor particularmente problemático para o time: Rodrigo Caio só volta no ano que vem por causa de uma lesão no joelho, Paulo Miranda ainda se recupera de um estiramento na coxa esquerda e Antonio Carlos só agora volta de um estiramento na panturrilha esquerda.

Outra opção seria o garoto Lucão, muito elogiado por Muricy e pela diretoria, mas que tem falhado muito durante os jogos em que ganha oportunidade. Ele segue treinando com o grupo, mas dificilmente herdará a posição.

LUIS FABIANO MARCA EM JOGO-TREINO - Na reapresentação do grupo após a derrota para o Corinthians no último domingo, os reservas fizeram um jogo-treino contra uma das equipes da base e venceram por 2 a 1, de virada. Lucão e Luis Fabiano marcaram para os profissionais. Os jogadores que atuaram a maior parte do tempo no clássico fizeram um trabalho de regeneração muscular no Reffis.