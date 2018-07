Toloi trabalha para voltar a ser titular do São Paulo O zagueiro Rafael Toloi teve um bom desempenho na vitória de sábado, diante do Guarani, em Campinas, e, apesar de ser uma aposta da diretoria do São Paulo, vai voltar para a reserva na partida contra o Atlético-MG, na quarta-feira, em Belo Horizonte, pela Libertadores. Isso porque ele está acostumado a atuar pelo lado direito da defesa, o mesmo do experiente Lúcio, que é dono da posição desde que chegou ao Morumbi no começo do ano.