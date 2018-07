Tombense e Brasil-RS derrubam últimos invictos na Série D

Caíram os últimos invictos da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional. Times de melhor campanha, Confiança-SE e Londrina-PR largaram atrás na briga por uma vaga na decisão ao serem derrotados por Tombense-MG e Brasil-RS, respectivamente, neste sábado, pela rodada de ida das semifinais.

No estádio Antônio de Almeida, em Tombos (MG), Tombense e Confiança fizeram um jogo equilibrado, mas os mineiros venceram por 1 a 0 e saíram na frente pela vaga na final. Com gol de Élvis, já no segundo tempo, o time de Minas Gerais pode até perder por um gol de diferença que garantirá a vaga.

No duelo de volta, marcado para o próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Presidente Médici, em Itabaiana (SE), os sergipanos precisam de uma vitória por dois gols de diferença. Um resultado positivo por 1 a 0 leva o duelo para os pênaltis. O Confiança perdeu uma série de 15 jogos sem perder. A última derrota havia sido na semifinal do Campeonato Sergipano no mês de maio.

Mais tarde, em Pelotas (RS), o Brasil ganhou do Londrina por 3 a 1, no estádio Bento de Freitas. Os gols gaúchos saíram em jogadas de bola parada. Em cobrança de falta de Rafael Foster, que estava com o pé calibrado, anotou dois. Nos acréscimos, Chicão fez de pênalti. Os visitantes descontaram com Bruno Batata.

O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, às 19 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR). Com o resultado, o Londrina precisa vencer por 2 a 0 que garantirá a classificação por ter marcado um gol fora de casa. Já o Brasil entra em campo precisando de um simples empate ou até uma derrota por um gol de diferença.