Tombense ganha do Brasil de Pelotas nos pênaltis e fatura Série D

O centenário Tombense Futebol Clube conquistou neste domingo o inédito título do Campeonato Brasileiro da Série D. É o sexto campeão desde que a competição, que representa a quarta divisão do futebol nacional, foi criada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para levantar o troféu, o time mineiro venceu o Brasil de Pelotas nos pênaltis, por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal.

No primeiro jogo da final, o placar em Pelotas (RS) também foi 0 a 0. Assim, com o mesmo resultado neste domingo, em Muriaé (MG), a decisão do título foi para os pênaltis, quando o Tombense levou a melhor sobre o Brasil. Além dos dois finalistas, o Londrina (PR) e o Confiança (SE) subiram para a Série C do ano que vem.

O jogo deste domingo aconteceu no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, porque o Estádio de Tombos, sede do Tombense, não comporta mais do que cinco mil pessoas. E o time gaúcho atuou bastante desfalcado, porque teve sete jogadores suspensos em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última sexta-feira, por causa da confusão na semifinal diante do Londrina.

Apesar dos desfalques, o Brasil foi melhor no primeiro tempo, quando criou várias chances para marcar. Na segunda etapa, debaixo de chuva, os dois times foram prejudicados pelo estado ruim do gramado. Mesmo assim, cada um mandou uma bola na trave. O título, então, acabou sendo decidido nos pênaltis.

No lance decisivo, Léo Dias bateu mal o pênalti e o goleiro Darley defendeu. Logo depois, Elvis acertou para o Tombense e definiu o placar de 4 a 2. Aí, começou a festa na cidade de Tombos, na Zona da Mata mineira, pelo título inédito da Série D.