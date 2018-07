Tombense-MG goleia em casa e segue com 100% na Série D

A segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional - começou neste sábado com dois jogos. No interior de Minas Gerais, a Tombense-MG goleou e manteve 100% de aproveitamento. Na outra partida, o Boavista-RJ estreou com empate sem gols dentro de casa.

No estádio Almeidão, em Tombos (MG), a Tombense não tomou conhecimento do Goianésia-GO e goleou por 4 a 0. Com o placar elástico, os mineiros subiram para a primeira posição do Grupo A6 com seis pontos, enquanto que os goianos seguram a lanterna sem nenhum.

Pela chave A8, em Saquarema (RJ), o Boavista não teve a estreia que queria e ficou no 0 a 0 com o Pelotas-RS. Os gaúchos subiram para a segunda posição com dois pontos, mas o time pode ser ultrapassado pelo Londrina-PR, que encara o Metropolitano-SC neste domingo.

Neste domingo, 15 jogos completam a segunda rodada. O único paulista em campo será o Barueri. Na Arena Barueri, a equipe encara o Luziânia-DF, às 16 horas. Ituano e Penapolense folgam na rodada.