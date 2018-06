Tombense vence o Cuiabá e assume a liderança do Grupo B da Série C do Brasileiro

O Tombense venceu o Cuiabá por 3 a 2, neste sábado, em Minas Gerais, e assumiu a liderança do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. Tem a mesma pontuação do Operário-PR, que empatou sem gols com o Bragantino em outro duelo do dia e só fica na vice-liderança pelo saldo de gols inferior: 3 a 1.

No estádio Almeidão, no interior mineiro, o Tombense impôs a segunda derrota seguida ao Cuiabá, que agora caiu da ponta para a terceira posição, com 13 pontos. O Bragantino, que empatou em casa, saiu do G4, ficando em quinto lugar, com 12.

O líder ainda pode mudar caso o Botafogo, com 12 pontos, vença o Ypiranga, com 10, em Erechim (RS), neste domingo. O Luverdense, com 10, pode até entrar no G4 desde que ganhe do lanterna Joinville, com quatro pontos.

Em recuperação, o Tupi foi até o Rio de Janeiro e venceu o Volta Redonda por 3 a 2, chegando aos oito pontos, ainda em penúltimo lugar. Com o triunfo deste sábado, o time carioca se garantiu em oitavo, com nove pontos.

Pelo Grupo A, atuando em casa no estádio Frasqueirão, o ABC se manteve em terceiro lugar ao vencer o Náutico por 2 a 0. O time potiguar agora soma 14 pontos, contra apenas sete da equipe pernambucana, ainda na lanterna.

Numa briga direta por posições, o Santa Cruz venceu o Juazeirense por 1 a 0, no Arruda, em Recife, e passou a integrar o G4, com 13 pontos, em quarto lugar. Foi mais um passo da grande recuperação que vem conseguindo o time comandado pelo técnico Roberto Fernandes. A derrota deixou o time baiano para trás, com nove pontos, em sexto lugar.

Quatro jogos vão ser disputados neste domingo e um outro na segunda-feira à noite. Na última sexta-feira, a direção do Globo-RN dispensou o técnico Fernando Tonet e confirmou a volta de Hygor César, um velho conhecido em sua terceira passagem pelo clube.

Confira os jogos da 8.ª rodada da Série C:

Sábado

Tombense-MG 3 x 2 Cuiabá-MA

ABC-RN 2 x 0 Náutico-PE

Bragantino-SP 0 x 0 Operário Ferroviário-PR

Volta Redonda-RJ 2 x 3 Tupi-MG

Santa Cruz-PE 1 x 0 Salgueiro-PE

Domingo

15h30 - Ypiranga-RS x Botafogo-SP

16h - Confiança-SE x Atlético-AC

17h - Luverdense-MT x Joinville-SC

19h - Remo-PA x Salgueiro-PE

Segunda-feira

21h15 - Botafogo-PB x Globo-RN