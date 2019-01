Tombense x Atlético: onde assistir ao confronto pelo Campeonato Mineiro

Tombense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Tombos, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Enquanto o Galo goleou em sua estreia, a equipe do interior empatou. Veja a tabela completa do Mineiro.

Tombense x Atlético-MG terá transmissão do SporTV 2 e do pay-per-view, além de acompanhamento em tempo real do Estado. Na primeira rodada, o Tombense empatou por 1 a 1 com o Tupi, fora de casa. Já o time de Levir Culpi fez bonito e goleou o Boa Esporte por 5 a 0, com direito a três gols do atacante Ricardo Oliveira.

Veja os jogos da segunda rodada do Mineiro

Quarta-feira

19h URT x Caldense

19h15 Tombense x Atlético-MG

20h Tupi x Guarani

21h30 Cruzeiro x Patrocinense

Quinta-feira

19h América-MG x Villa Nova