Tombense x Sport: onde assistir ao vivo a partida pela Copa do Brasil

Deixando um pouco de lado os estaduais, Tombense e Sport se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Almeidão, na cidade de Tombos, interior de Minas Gerais.

Onde assistir Tombense x Sport?

A partida terá a transmissão do canal SporTV 3 e o vencedor do duelo pegará na próxima fase o classificado de Operário-MS x Botafogo-PB, que jogam na mesma hora, em Mato Grosso do Sul. A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. Quem vencer, avança no torneio e em caso de empate, o visitante - o Sport - é quem segue vivo na competição.

Favorito, o Sport vem de uma boa vitória, em casa, por 3 a 0 sobre o Petrolina, resultado que o deixou na liderança do Campeonato Pernambucano. Já o Tombense perdeu fora de seus domínios para o Boa Esporte e ocupa a modesta sétima colocação no Campeonato Mineiro.