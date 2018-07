Toni Kroos brilha diante do Brasil e silencia críticos

O meia Toni Kroos não silenciou somente os torcedores brasileiros com seu desempenho brilhante na goleada de 7 a 1 contra a equipe de Luiz Felipe Scolari, na semifinal da Copa do Mundo, terça-feira, em Belo Horizonte. Ele também calou inúmeros críticos da Alemanha.

Incomodado com as acusações recorrentes de que pode ter grande parte da culpa pela derrota para a Itália na semifinal da Eurocopa de 2012, Kroos fez, no Mineirão, aquela que certamente foi a melhor de suas 50 partidas com a camisa da seleção alemã.

“Estou de ótimo humor e me sentindo em forma. É por isso que consegui jogar assim”, afirmou Kroos aos repórteres depois de ajudar sua seleção a chegar à final do Mundial. “Foi uma das minhas melhores partidas com a Alemanha, mas tive muitas outras boas também”, avaliou.

Eleito o melhor jogador da partida ao marcar duas vezes, seus primeiros na Copa, Kroos participou diretamente dos quatro primeiros gols da Alemanha contra o Brasil. “Ele está em ótima forma”, disse o técnico alemão, Joachim Löw. “As coisas que ele faz no campo sempre levam a alguma coisa. Ele ajudou imensamente o time nos dois últimos anos, ajudou a criar muitas chances."