Toninho Cecílio cai no Santo André após derrota em casa

Toninho Cecílio não é mais técnico do Santo André. A comunicação oficial da saída do treinador realizada na tarde deste sábado, depois que o time perdeu pela manhã em casa para o Linense, por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Cecílio não conseguiu bons resultados. Em seis jogos o time acumulou uma vitória, três empates e duas derrotas. O curioso é que a única vitória ocorreu diante do Corinthians, por 2 a 1, dentro do Itaquerão. Assim, o treinador foi demitido com 33,3% de aproveitamento.

A derrota para o Linense foi a gota d'água. Ainda no primeiro tempo, o time levou dois gols, o último deles em uma falha do experiente goleiro Zé Carlos. Ao contrário dos últimos jogos, Toninho Cecílio mostrou tranquilidade à beira do gramado, passando poucas orientações aos jogadores. O fato chamou atenção até da imprensa.

O Santo André está fora da zona de classificação do Grupo C, com seis pontos, lutando contra o rebaixamento. O time volta a campo no dia 5, quando visitará o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi.