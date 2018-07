Toninho Cecílio deixa Paraná após cair na Copa do Brasil

De acordo com nota oficial divulgada no site do Paraná, a decisão pela saída aconteceu "em comum acordo". O clube ainda agradeceu o trabalho do treinador e apontou que "dentro da filosofia da diretoria - de valorizar os jogadores das categorias de base - Cecílio contribuiu com a revelação de diversos atletas durante esse período".

Toninho Cecílio deixa o Paraná após sete meses de trabalho. Ele chegou na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado e, no total, esteve à frente da equipe em 36 partidas, conseguindo 15 vitórias, 12 empates e nove derrotas. A diretoria ainda não apontou um substituto para o treinador.