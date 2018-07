Toninho Cecílio fala sobre como conseguiu 'parar' o Corinthians

Derrotar o Corinthians parece algo cada vez mais complicado e apenas dois treinadores conseguiram essa proeza em 2017: Toninho Cecílio e PC de Oliveira. Sob o comando de Santo André e Ferroviária, respectivamente, eles souberam como parar o entrosado time de Fábio Carille. O Estado conversou com Toninho Cecílio, que no dia 11 de fevereiro, com o Santo André, derrotou o Corinthians por 2 a 0, na Arena Corinthians.

O treinador, que está sem clube, conta que o segredo foi focar na marcação em cima de Fagner e ter evitado que o Corinthians fizesse jogadas em diagonal no meio de campo, situação que abre espaços na defesa adversária e cria oportunidades de gol. “Coloquei um jogador para fazer, mais ou menos, a função que o Romero faz. A minha ideia foi colocar um atacante em cima do Fagner, para não deixar ele atacar e poder jogar nas costas dele”, explicou Toninho.

Sobre a marcação no meio de campo, ele evitou a movimentação de Romero e Marquinhos Gabriel. “Eles chegam em diagonal e joguei com três no meio, para que esse jogador que entra em diagonal parasse na marcação”, completou.

Com a marcação sobre Fagner, Toninho fez com que o Corinthians insistisse nas jogadas pelo lado esquerdo, com Moisés. “Ele é bom, mas é um jogador mais de força e um pouco menos técnico do que o Arana”, compara o treinador.

Vale lembrar que o Corinthians era bem diferente do atual. Maycon e Guilherme Arana estavam com a seleção sub-20. Fellipe Bastos e Moisés jogavam constantemente. No meio, Marquinhos Gabriel era o titular, já que Jadson ainda não havia sido contratado. “O time mudou bastante e agora está mais entrosado. A situação é diferente”, pondera Toninho.

O fato é que o Corinthians atingiu, diante da Ponte Preta, a marca de 26 jogos de invencibilidade e igualou a quarta melhor sequência sem derrotas de sua história (a outra vez foi em 2015). A terceira melhor é 29 jogos, obtida em 1956. A maior sequência é de 37 jogos, em 1957.

Na história dos pontos corridos, jamais uma equipe conseguiu chegar na 13.ª rodada do Brasileiro com tantos pontos e uma vantagem tão grande para o segundo colocado. O Corinthians está na ponta com 32 pontos, nove a mais que o Grêmio.