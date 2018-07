Toninho Cerezo é o novo técnico do Sport Após demitir Givanildo Oliveira, na terça-feira à noite, o Sport anunciou Toninho Cerezo como seu novo treinador, por meio de seu site oficial. As conversas entre o técnico e a diretoria já estavam avançadas, e a resposta positiva do ex-jogador aconteceu na tarde desta quinta-feira. Roberval Davino, do Guaratinguetá, Antônio Carlos Zago, ex-Palmeiras, e Roberto Fonseca, ex-São Caetano, também foram cogitados.