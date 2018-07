Torcedor agride Neuer em comemoração do Schalke

Um vídeo gravado por um celular e publicado na internet por um jornal alemão mostra Neuer levando um tapa quando ele se inclina, em um carro conversível, para cumprimentar os torcedores durante a celebração pela vitória por 5 a 0 sobre o Duisburg na final da Copa da Alemanha. Neuer fica momentaneamente atordoado, mas depois se levanta e aponta para o torcedor. Ele, então, volta a comemorar com os companheiros.

O goleiro da seleção alemã anunciou, antes do final do Campeonato Alemão, que ele deixaria o Schalke, ou quando estiver livre do seu contrato, ao término da temporada 2011/2012, ou nos próximos meses, com o clube recebendo um valor pela transferência. Ele não conseguiu conter as lágrimas quando anunciou a decisão.

Neuer não indicou o seu destino, mas o Bayern fez uma proposta pelo goleiro de 25 anos. "A oferta do Bayern está lá. Não há nada mais que precisamos discutir com eles. Nós vamos tomar a nossa decisão dentro de uma semana", disse o técnico Horst Heldt.

A vitória na final da Copa da Alemanha classificou o Schalke para a próxima edição da Liga Europa, o que levou dirigentes a manifestarem a esperança de que Neuer iria ficar até o final do seu contrato. Clemens Tonnies, presidente do conselho de administração do Schalke, disse que era "estritamente contra" a saída de Neuer. "Nós perderíamos o nosso líder", afirmou.

O técnico Ralf Rangnick também revelou esperança de manter a sua estrela. "Ele tem mais um ano de contrato, então eu acho que ele vai jogar conosco na próxima temporada", disse.

Mas o Schalke está endividado e não deve resistir ao interesse do Bayern, que poderia pagar 20 milhões de euros. Se o goleiro for mantido por mais uma temporada, poderia sair do clube de graça após o término do contrato.