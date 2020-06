Torcedor ameaça abandonar o time por campanha antirracista e clube responde: 'Não fará falta'

O West Bromwich, clube da segunda divisão da Inglaterra, disse que “não sentirá falta” de um de seus torcedores que achou “patético” o posicionamento do clube contra o racismo. A publicação foi feita na última terça-feira, em meio à campanha “Blackout Tuesday”, aderida em escala global.

A equipe, atual vice-líder da “Série B” do Campeonato Inglês, postou uma imagem, em sua conta oficial do Twitter, com os seguintes dizeres: “Juntos somos mais fortes”. Em meio a uma série de comentários positivos, surge um que não gostou da publicação, caracterizou-a como “patética” e pediu o “cancelamento de seu carnê da temporada”.

Em resposta, o clube disse que não sentirá falta do torcedor e o diálogo viralizou. Posteriormente, o adepto, contrário a campanha antirracista, excluiu seu perfil da rede. Outros torcedores fizeram questão de lembrar nos comentários, que o West Bromwich foi o primeiro time inglês a ter três jogadores negros em campo: Cyrille Regis, Laurie Cunningham e Brendon Batson. Após a polêmica, o torcedor apagou sua página no Twitter.