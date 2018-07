Torcedor assiste a jogo do Corinthians vestido de fantasma da série B

O Internacional não vive seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Corinthians por 1 a 0 nesta segunda-feira em Itaquera, o time gaúcho se manteve no Z-4 e vive dias decisivos para garantir a permanência na série A. Aproveitando-se da situação dos adversários, um torcedor corintiano usou do bom humor para provocar o Inter e assistiu à partida vestido de fantasma com a letra "B" desenhada em alusão ao possível rebaixamento do Inter.

O gol da partida foi marcado por Marlone aos nove minutos do segundo tempo, de pênalti. Com o resultado, o Corinthians encosta no G-6 com 54 pontos na 7ª posição. Já o Internacional se vê em situação complicada na 17ª colocação com 39 pontos. Restam apenas duas rodadas para o fim da competição e o time paulista tem pela frente o Atlético-PR em casa e o Cruzeiro em Minas Gerais. Enquanto isso, o Inter encara o Cruzeiro em casa e o Fluminense no Maracanã na última rodada.