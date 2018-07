Torcedor chuta a porta e tenta invadir vestiário do Corinthians

A derrota do Corinthians para o Bragantino pela Copa do Brasil acabou gerando uma pequena confusão na porta dos vestiários da Arena Cuiabá. Segundo informações do canal SporTV, quatro membros de uma das torcidas organizadas do clube, revoltados com o resultado negativo, tentaram invadir o vestiário dos corintianos. Embriagados, chutaram a porta de metal do vestiário onde o elenco comandado por Mano Menezes se arrumava após a partida e acabaram repreendidos pela Polícia Militar do estádio.

Após a confusão,membros da organizada teriam conversado com Edu Gaspar e Alessandro, ex-jogadores que fazem parte da comissão técnica corintiana. Os jogadores deixaram o estádio cercado por seguranças, mas, segundo ainda o SporTV, teriam até mesmo parado para dar autógrafos para alguns torcedores comuns.

Apesar do mando de campo ser do Bragantino, a maior parte da torcida presente na Arena Cuiabá era favorável ao Corinthians. No total, 28.820 pagantes estiveram presentes no estádio. Com o resultado o time de Mano Menezes precisa fazer 2 a 0 no jogo de volta, na próxima quarta-feira, para se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil.