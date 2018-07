Torcedor corintiano esfaqueado está em estado grave

SÃO PAULO - O torcedor do Corinthians esfaqueado no início da madrugada desta quinta-feira, 28, está em estado grave, mas estável, segundo informações da Santa Casa de Misericórdia, no centro de São Paulo, onde ele está internado. O incidente aconteceu em frente à sede da torcida organizada Gaviões da Fiel, no bairro Bom Retiro.

De acordo com a assessoria do hospital, o jovem deu entrada à 1h15 no hospital com um corte de arma branca no pescoço. Ele passou por uma cirurgia e está no pós-operatório em estado grave.

Segundo informações da Polícia Civil, o torcedor se chama Felipe Severino Jobim, é estudante e tem 20 anos. O boletim de ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial do Bom Retiro.

Felipe foi esfaqueado pouco depois do empate por 1 a 1 entre Boca Juniors e Corinthians, em Buenos Aires, pela primeira partida da decisão da Copa Libertadores. O jovem estaria em meio a uma comemoração pelo resultado quando foi atacado.

